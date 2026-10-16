Puerto Rico busca convertirse en el estado 51 de Estados Unidos

Puerto Rico busca convertirse en el estado 51 de Estados Unidos

octubre 16, 2026

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó una resolución para solicitar a Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos la admisión de la isla como Estado de la Unión.

La medida busca que Puerto Rico se incorpore a Estados Unidos en igualdad de condiciones con los demás estados, según publicó en redes sociales la mandataria puertorriqueña.

Jenniffer González afirmó que la firma cumple el compromiso de su programa de gobierno de priorizar la estadidad y atender la voluntad ciudadana expresada anteriormente.

Acompañada de legisladores, senadores y demás funcionarios, sostuvo que la solicitud responde a la voluntad popular, aunque existen sectores que rechazan la estadidad.

La gobernadora pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), que defiende la anexión a Estados Unidos. Actualmente, la isla mantiene el estatus de Estado Libre Asociado.

No obstante, el Partido Popular Democrático (PPD) respalda conservar el estatus actual, mientras el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) promueve la independencia.

La Resolución Conjunta de la Cámara 391 formaliza la petición ante Estados Unidos, a diferencia de iniciativas anteriores que solo comunicaban resultados de consultas electorales.

Por su parte, Donald Trump no ha expresado una postura sobre esta petición; sin embargo, sí ha manifestado interés en incorporar otros territorios y países a Estados Unidos.