Ernestina Godoy confirma tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont

noviembre 2, 2026

FGR ya espera su deportación

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, confirmó que la conductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, durante acciones realizadas por autoridades migratorias de ese país, y precisó que enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes emitidas por jueces federales mexicanos.

En un mensaje difundido la tarde de este lunes, la fiscal explicó que una de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las otras dos órdenes fueron requeridas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por el delito de defraudación fiscal equiparada, derivado de presuntas irregularidades en sus declaraciones de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Gómez Mont habría recibido recursos de procedencia ilícita en sus cuentas bancarias personales mediante un esquema de triangulación de fondos públicos provenientes del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para lo cual presuntamente se utilizaron empresas fantasma.

La FGR investiga también contratos por aproximadamente dos mil 450 millones de pesos con el organismo responsable de los centros penitenciarios federales, cuyos recursos estaban destinados a garantizar la seguridad del sistema penitenciario nacional.

Adicionalmente, a la conductora se le señala por presuntamente declarar ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en contribuciones fiscales.

Godoy Ramos recordó que, después de que Inés Gómez Mont salió de México, la FGR presentó en septiembre de 2025 una solicitud de detención provisional con fines de extradición, mediante la coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La fiscal precisó que la actual privación de la libertad de la conductora obedece a su situación migratoria en territorio estadounidense y no necesariamente a la ejecución de una solicitud de extradición presentada por México.

Sin embargo, advirtió que, en caso de que las autoridades estadounidenses determinen su deportación a México, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión vigentes para ponerla a disposición de los tribunales federales correspondientes.

La funcionaria finalizó subrayando que las acciones ministeriales se realizarán con apego al marco legal y bajo el principio de presunción de inocencia, por lo que Gómez Mont deberá enfrentar los procedimientos judiciales correspondientes y tendrá derecho a defenderse de las imputaciones en su contra.