Murió Miguel Ángel Félix Gallardo a los 80 años en un hospital de Guadalajara

noviembre 15, 2026

Héctor González Amador. Xalapa, Ver.- Falleció este domingo el narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, luego de ser trasladado del penal de Puente Grande a un hospital privado en Guadalajara para recibir atención medica por complicaciones de salud en días recientes.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, el deceso se dió este domingo 15 de noviembre tras presentar un cuadro de falla multiorgánica a los 80 años de edad. Apenas el viernes fue enviado al hospital porque presentaba bajos niveles de oxigenación y su pronóstico era reservado.

Se reportó el retiro del cuerpo de Félix Gallardo del hospital Country 2000 aproximadamente a las 18:00 horas de este domingo en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El narcotraficante cumplía, desde 1989, dos sentencias en el penal de Puente Grande, una de 40 años por delitos contra la salud, cohecho y acopio de armas, y otra de 37 años derivado del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena «Kiki». Fue el delincuente más buscado de México en la década de los 80 identificado como el mayor traficante de marihuana.