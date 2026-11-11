Hugo Sánchez reconoce a Charlyn Corral como “La Niña de Oro”

noviembre 11, 2026

Charlyn Corral protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, celebrada en Pachuca, Hidalgo. La delantera mexicana recibió un homenaje especial por su trayectoria y sus recientes logros internacionales.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados llegó cuando Hugo Sánchez apareció en el escenario para reconocer su carrera y proponerle un nuevo apodo: “La Niña de Oro”, una distinción con la que relacionó el camino de la atacante con el suyo.

La futbolista del Pachuca aceptó el sobrenombre, que surgió como un reconocimiento a su capacidad goleadora y a los resultados que ha conseguido fuera de México.

Hugo Sánchez destacó los logros de Charlyn Corral en Europa

Durante su intervención, el histórico delantero mexicano explicó que ambos comparten un logro poco común: conquistar títulos de máximo goleador en el futbol español siendo mexicanos nacidos en el país.

Charlyn Corral consiguió el Trofeo Pichichi con el Levante durante la temporada 2017-2018, después de firmar una destacada campaña en la liga española. Por su parte, Sánchez obtuvo cinco distinciones de goleo en España: una con el Atlético de Madrid y cuatro con el Real Madrid.

El exfutbolista también recordó las dificultades que enfrentó durante su carrera para competir por el Balón de Oro, debido a las restricciones de aquella época para los jugadores nacidos fuera de Europa. No obstante, destacó que consiguió la Bota de Oro y aprovechó el momento para elogiar el talento de la atacante mexicana.

“Eres de las mías. Tienes una mentalidad tremenda”, expresó Hugo Sánchez, quien también la describió como “la mejor del mundo”.

El homenaje a Charlyn Corral estuvo relacionado con el Trofeo Gerd Müller femenino, reconocimiento que recibió en 2026 por su producción goleadora durante la temporada. La delantera estuvo acompañada por sus compañeras del Pachuca, quienes la ovacionaron durante la ceremonia.

La noche también tuvo un reconocimiento para Hugo Sánchez, quien recibió un homenaje por sus 50 años de trayectoria. De esta manera, dos generaciones del futbol mexicano compartieron escenario en una ceremonia que celebró sus aportaciones al deporte.