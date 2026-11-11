Adaptación climática requeriría 305 mil mdd cada año: PNUMA

noviembre 11, 2026

Cubrir el costo de la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo exigirá aproximadamente 305 mil millones de dólares anuales para 2035, una cifra que la financiación pública internacional está lejos de alcanzar: en 2024 los flujos destinados a ese fin se situaron entre 28 mil 200 y 31 mil 700 millones de dólares, apenas mil millones más que el año anterior.

El informe sobre la Brecha de Adaptación 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que, aun si ese apoyo se triplica, la financiación proyectada de entre 85 mil y 120 mil millones de dólares anuales solo cubriría entre el 20 y el 29 por ciento de las necesidades estimadas tras la inflación.

El costo real podría duplicarse

La estimación de 305 mil millones de dólares excluye las propias necesidades del sector privado, lo que significa que la cifra podría duplicarse, según el documento. El crecimiento de la financiación se está aplanando y las barreras institucionales limitan la implementación, mientras las pérdidas y daños relacionados con el clima no dejan de aumentar.

“El mundo no está preparado para adaptarse a las condiciones climáticas actuales, y mucho menos a lo que traerá el exceso de 1.5 °C”, advirtió la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.

El informe subraya que los países aún podrían cumplir el objetivo de duplicar la financiación desde los niveles de 2019 hasta los 40 mil millones de dólares para 2025, tal como se esbozó en el Pacto Climático de Glasgow de 2021.

Es probable que los bancos multilaterales de desarrollo aumentaran significativamente su financiación el año pasado, y los flujos entre países en desarrollo también han aumentado, al pasar de 3 mil 800 millones de dólares en 2019 a 9 mil 600 millones en 2024.

Sin embargo, el PNUMA subraya que la financiación por sí sola no es suficiente y que es necesario fortalecer las instituciones y acelerar la implementación para proteger a las comunidades vulnerables, construir resiliencia y abordar las crecientes pérdidas y daños.