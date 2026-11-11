Evacúan escuelas en Italia tras recibir amenazas de bomba

noviembre 11, 2026

Miles de estudiantes, docentes y trabajadores fueron evacuados de escuelas en Italia luego de recibir correos electrónicos anónimos con amenazas de bomba.

La alerta se extendió a varios centros educativos de Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias, según reportes de medios locales.

Tras recibir los mensajes, los directivos notificaron a las autoridades y activaron los protocolos de emergencia para asegurar a las comunidades escolares.

Los alumnos y trabajadores fueron trasladados hacia puntos de encuentro exteriores, mientras las fuerzas de seguridad comenzaban con las inspecciones.

Policías, unidades caninas y especialistas en explosivos revisaron aulas, pasillos y espacios comunes. Sin embargo, no se localizaron artefactos explosivos.

Por su parte, la primera ministra Giorgia Meloni aseguró que no existen indicios de un peligro real y señaló que las amenazas podrían buscar generar alarma.

No obstante, convocó una reunión de emergencia en Roma para evaluar los hechos, además de coordinar acciones con instituciones y fuerzas de seguridad.

Finalmente, informó que se iniciaron las investigaciones para identificar a los presuntos responsables y aseguró que trabajan para tranquilizar a las familias.