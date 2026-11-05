Persiste riesgo en Telebachillerato Independencia en Xalapa por deslave

noviembre 5, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. A un mes de que un deslizamiento de tierra afectara las instalaciones del Telebachillerato Independencia en esta ciudad capital, padres de familia y docentes advirtieron sobre la posibilidad de realizar movilizaciones ante la nula respuesta y el deslinde de responsabilidades por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y el Ayuntamiento de Xalapa.

La problemática pone en riesgo directo la integridad de los 296 estudiantes matriculados en el plantel, ubicado en la colonia Plan de Ayala, debido a que el terreno continúa inestable y persiste el temor de un nuevo desprendimiento que comprometa la estructura escolar.

Integrantes de la Asociación de Padres de Familia reprocharon que, tras diversas mesas de diálogo con representantes de la supervisión escolar y autoridades municipales, la única salida planteada haya sido que la construcción del muro de contención, necesario para mitigar el riesgo, se financie mediante el uso de cuotas escolares y aportaciones económicas de los propios tutores.

De acuerdo con Elizabeth Contreras Cruz, docente del plantel, calificó como una injusticia que se pretenda transferir a las familias una responsabilidad que compete enteramente al Estado, además de denunciar que los funcionarios intentan eludir las consecuencias legales y de protección civil ante un eventual colapso del terreno.

A este panorama se suma la controversia por el retorno a las aulas, ya que las actividades presenciales se mantienen suspendidas desde el incidente como medida preventiva.

Si bien las familias reconocen que continuar bajo la modalidad virtual limita la preparación académica de los alumnos, especialmente de quienes cursan el último año de bachillerato y se preparan para el ingreso universitario, advierten que regresar sin las condiciones de seguridad garantizadas representa una decisión irresponsable.

La molestia en la comunidad escolar incrementó luego de que en una minuta firmada durante las reuniones se asentara la propuesta de solventar las reparaciones con recursos internos de los padres, por lo que no descartaron protestas en los próximos días para exigir que la autoridad asuma el costo total de la obra y garantice la seguridad del alumnado.