Real Madrid propondrá a Rafa Nadal como integrante de su Junta Directiva

noviembre 4, 2026

Rafael Nadal comenzaría una nueva etapa en su trayectoria deportiva, esta vez lejos de las canchas de tenis, el Real Madrid anunció que propondrá al extenista español como nuevo integrante de su Junta Directiva, una incorporación que le permitirá participar en las decisiones de uno de los clubes más importantes del futbol mundial.

La noticia fue confirmada este miércoles 4 de noviembre mediante un comunicado oficial, la directiva encabezada por Florentino Pérez acordó someter el nombramiento de Nadal a la aprobación de la Asamblea General de Socios Compromisarios, que se celebrará el próximo 21 de noviembre.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam aceptó la propuesta y expresó su entusiasmo por incorporarse a la institución. A través de sus redes sociales, agradeció al presidente madridista y a los integrantes de la Junta Directiva por la confianza depositada en él.

“He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, escribió el extenista.

De las raquetas a una responsabilidad en el Real Madrid

La llegada de Nadal a la directiva representa un paso importante en su relación con el conjunto blanco. El español es socio de honor del Real Madrid desde 2011 y nunca ha ocultado su afición por el equipo, al que ha acompañado en distintas ocasiones desde las gradas del Santiago Bernabéu.

Su palmarés respalda el reconocimiento internacional que ha construido durante su carrera, Nadal conquistó 92 títulos individuales, incluidos 22 Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España. Además, alcanzó el primer puesto del ranking mundial y se convirtió en uno de los deportistas más importantes de la historia del tenis.

Por ahora, el Real Madrid no ha detallado cuáles serán las funciones específicas que desempeñará Nadal dentro de la Junta Directiva. Su incorporación tampoco es definitiva, pues todavía necesita la ratificación de los socios compromisarios en la asamblea programada para el 21 de noviembre.