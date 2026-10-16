Real Madrid pide renuncia de Javier Tebas tras polémica comparación

octubre 16, 2026

El Real Madrid exigió la renuncia inmediata de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), después de que el dirigente comparara la estrategia de comunicación del club y de su canal de televisión con los mecanismos de propaganda utilizados durante la Alemania nazi. La institución calificó sus declaraciones como una falta grave de respeto y cuestionó su imparcialidad para ocupar cargos de responsabilidad en el futbol español.

El conflicto se intensificó el viernes 16 de octubre, cuando Tebas publicó un mensaje en redes sociales en el que criticó la cobertura de Real Madrid TV sobre las decisiones arbitrales y las denuncias del equipo contra LaLiga. La respuesta del club llegó mediante un comunicado en el que pidió su salida de ambos puestos directivos.

¿Qué dijo Tebas para provocar la reacción del Real Madrid?

En su publicación, Tebas acusó a la dirección del equipo blanco de utilizar a Real Madrid TV para seleccionar jugadas polémicas, insistir en presuntos errores arbitrales y alimentar la percepción de que el club es perjudicado por las autoridades deportivas.

Tebas aclaró que su comparación se refería a esas técnicas de comunicación y no a la ideología nazi ni a los aficionados del Real Madrid. Sin embargo, la precisión no evitó la reacción de la institución, que consideró sus palabras ofensivas e incompatibles con las responsabilidades de quien dirige la principal competición profesional de futbol en España.

En su comunicado, el club sostuvo que las declaraciones forman parte de una serie de enfrentamientos entre Tebas, la directiva encabezada por Florentino Pérez y los medios de comunicación de la entidad. También cuestionó que el presidente de LaLiga atribuyera al equipo las opiniones de periodistas y medios externos.

El Real Madrid aprovechó la controversia para reiterar sus críticas al sistema arbitral y a la gestión de las instituciones futbolísticas españolas. Entre sus reclamos mencionó el caso Negreira, relacionado con los pagos realizados por el Barcelona a empresas vinculadas con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y pidió cambios en las estructuras de supervisión y gobierno del futbol.

Tebas ocupa la presidencia de LaLiga desde 2013 y fue reelegido en 2023 para un mandato que se extiende hasta 2027. Por el momento, la exigencia del Real Madrid no implica su destitución automática: su continuidad depende de los mecanismos institucionales correspondientes.

La confrontación vuelve a evidenciar el deterioro de las relaciones entre la directiva madridista y el responsable de LaLiga, en una disputa que combina acusaciones sobre el arbitraje, cuestionamientos a la gestión de la competición y desacuerdos sobre el papel de los medios de comunicación de los clubes.