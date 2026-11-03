Somos abre registros para diputados federales; aplicará filtros

noviembre 3, 2026

Juan David Castilla

El partido político Somos abrió formalmente su convocatoria para el registro de aspirantes a candidaturas a diputaciones federales de cara al proceso electoral en curso, proceso que vencerá a nivel nacional el próximo 20 de noviembre.

Así lo dio a conocer el dirigente estatal de este organismo político, Julián Javier González Suárez, quien hizo un llamado abierto a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, así como a jóvenes y mujeres, para sumarse a dicho proyecto político.

En conferencia de prensa, el líder partidista enfatizó que la plataforma está abierta para la participación de los ciudadanos que buscan abanderar causas sociales en los distintos distritos de la entidad.

“Invitamos a la sociedad en general y a la sociedad civil a que participe. Este partido está abierto a los hombres y mujeres de bien; es un partido de causas y mantendremos abiertas las puertas a la participación ciudadana», sostuvo.

Al ser cuestionado sobre los candados de seguridad e idoneidad que se implementarán para evitar la filtración de perfiles vinculados con actos ilícitos o con la delincuencia organizada, González Suárez garantizó un proceso estricto de fiscalización interna.

Explicó que durante el próximo Consejo Estatal, programado para este domingo 8 de noviembre, se aprobará formalmente la integración de una Comisión de Candidaturas.

Dicho órgano colegiado tendrá la encomienda de evaluar exhaustivamente cada uno de los expedientes que presenten los aspirantes a cargos de elección popular.

Por otra parte, el dirigente confirmó que durante la sesión del Consejo Estatal de este fin de semana también se someterá a votación y aprobación la convocatoria interna para las diputaciones locales en Veracruz, abarcando tanto el principio de mayoría relativa como el de representación proporcional (plurinominales).

Acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, dirigentes municipales y su representación acreditada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), González Suárez concluyó que el instituto político mantiene plena confianza en las autoridades electorales y continuará vigilante del desarrollo del calendario oficial en el estado.