Dirigentes de Somos no podrán ser candidatos en 2027

septiembre 30, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El partido Somos implementará algunas reglas para definir sus candidaturas rumbo a 2027 dijo Emilio Álvarez Icaza representante del instituto político ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre estas se encuentran que formen parte de las dirigencias no podrán ser postulados, una tercera parte de los espacios será para menores de 35 años y los primeros lugares de las listas plurinominales serán reservados para representantes de causas ciudadanas.

También dio a conocer que la convocatoria para las candidaturas en la entidad será emitida entre el 17 y el 24 de octubre.

Expuso que cuando no exista acuerdo sobre alguna postulación se recurrirá a elecciones primarias para evitar que la decisión quede únicamente en manos de las dirigencias.

“La primera regla que nos hemos dado es que las personas que estén en la dirigencia nacional, estatal y municipal, quienes formen parte de nuestros comités no van a ser candidatos. Y eso es muy importante”.

Dijo que quienes ocupen cargos dentro de la estructura tendrán como responsabilidad la construcción del partido y no podrán utilizar esas posiciones como vía para obtener posteriormente una candidatura.

“La gente que asume esas dirigencias están justamente para construir el partido. No es que les falte chamba. Lo que nos falta es patria y lo que queremos hacer es un México de futuro”.