Carnaval de Catrinas 2026 en Veracruz reúne a más de 20 mil personas

noviembre 2, 2026

VERACRUZ.— El malecón jarocho se vistió de color, música y tradición con la celebración del octavo Carnaval de Catrinas 2026, un evento que congregó a 20 mil espectadores y a más de 1,200 participantes distribuidos en 32 contingentes sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho.

Encabezado por la gobernadora Rocío Nahle y la presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, el desfile se consolidó como un punto de encuentro para la convivencia familiar y la exaltación de la identidad mexicana en el marco del Día de Muertos.

Tradición, arte y expresiones culturales

⇒ El recorrido —que avanzó desde la calle Manuel Doblado hasta Alacio Pérez— destacó por la participación de colectivos artísticos, planteles educativos y academias de danza que mostraron impresionantes caracterizaciones, mojigangas y trajes típicos.

Entre los momentos más aplaudidos destacó la presencia del tradicional Xantolo de la Huasteca y las comparsas provenientes de Huayacocotla, así como los contingentes de la Secretaría de Cultura (SECVER), instituciones de educación media superior y superior, y un carro alegórico con la corte real electa para el Carnaval de Veracruz 2027.

La gobernadora Rocío Nahle reconoció la riqueza cultural de la entidad y el valor de difundir tradiciones arraigadas como el Xantolo. Por su parte, la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo enfatizó la importancia de fomentar la participación de las familias en las expresiones artísticas que fortalecen el tejido social.

Operativo de seguridad y saldo blanco

⇒ Para garantizar el bienestar de los 20 mil asistentes entre locales y turistas, el Ayuntamiento de Veracruz implementó un despliegue operativo en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Las tareas de vigilancia, vialidad y prevención contaron con la participación de 352 elementos y 36 unidades de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Protección Civil, Policía Municipal, Tránsito y Gobernación, logrando un desarrollo ordenado y seguro de la festividad.