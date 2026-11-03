Essity destaca la importancia de atender la menopausia como una decisión económica para las empresas

noviembre 2, 2026

De acuerdo con un estudio con participación de Essity, el impacto de la menopausia también se refleja en el ámbito laboral y económico: el 67 % de las mujeres encuestadas reportó afectaciones en su desempeño laboral o actividades cotidianas, mientras que el 57 % asumió gastos para atender sus síntomas. Ante este panorama, la norma ISO 45010 impulsa la incorporación de la menopausia en las políticas de salud laboral, promoviendo entornos de trabajo que favorezcan el bienestar y la retención de talento

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres. Aunque se trata de un proceso biológico, sus implicaciones van más allá de la salud individual y pueden repercutir en el bienestar, la productividad laboral y la autonomía económica de quienes lo atraviesan.

En México, esta transición puede coincidir con un momento profesional en el que muchas mujeres han acumulado años de experiencia y conocimientos que aportan valor a las organizaciones. Por ello, atender la menopausia también es una decisión económica porque implica reconocer cómo las condiciones de bienestar laboral pueden influir en el desempeño, la permanencia del talento femenino y la capacidad de las empresas para conservar la experiencia de sus colaboradoras.

De acuerdo con el Estudio sobre los efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mujeres en México, elaborado en 2026 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Essity, Bayer y Sin Reglas, el 67 % de las 115 mujeres encuestadas reportó afectaciones en su desempeño laboral y en sus actividades cotidianas relacionadas con esta etapa. Es decir, dos de cada tres perciben que la menopausia influye en la forma en que trabajan. El hallazgo plantea una pregunta que pocas veces se formula desde la perspectiva empresarial: ¿qué ocurre con la participación y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral cuando atraviesan este proceso sin apoyo?

Un costo que se paga dos veces

La menopausia también tiene implicaciones económicas que no siempre resultan visibles. De acuerdo con el estudio, el 57 % de las mujeres consultadas reportó haber realizado gastos de bolsillo para atender síntomas asociados con esta etapa. Consultas médicas, tratamientos y otras necesidades de atención pueden representar un desembolso adicional que recae directamente en sus ingresos, sumando una dimensión financiera a un proceso que suele abordarse principalmente desde la salud.

Pero las implicaciones económicas no terminan en el ámbito individual. Para las empresas, la falta de condiciones laborales que respondan a las necesidades de las mujeres durante esta transición puede traducirse en desafíos relacionados con el ausentismo, la productividad y la retención de talento. Cuando los síntomas interfieren con la jornada laboral y no existen medidas de acompañamiento, las organizaciones también pueden enfrentar costos asociados con ajustes operativos, rotación de personal y pérdida de experiencia profesional.

Esta relación adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que la menopausia puede coincidir con una etapa de consolidación profesional, en la que muchas mujeres ocupan posiciones estratégicas y cuentan con conocimientos adquiridos a lo largo de años de trayectoria. Por ello, atender sus necesidades no solo contribuye a proteger su bienestar y autonomía económica, sino que también representa una oportunidad para que las empresas conserven talento experimentado, fortalezcan la continuidad de sus operaciones y reconozcan el valor económico de invertir en bienestar laboral.

Lo que no se mide, no se atiende

México aún no cuenta con una cuantificación precisa de los costos laborales directamente atribuibles a la menopausia. Sin estas cifras, resulta difícil que las empresas dimensionen el problema o justifiquen inversiones en bienestar laboral dirigidas a esta etapa. Medir variables como el ausentismo, la rotación o los cambios en la productividad permitiría pasar de la intuición a la evidencia y orientar mejores decisiones.

Más allá de identificar posibles costos, contar con información también permitiría evaluar qué medidas de apoyo generan mejores resultados para las colaboradoras y las organizaciones. Esto cobra especial relevancia cuando se trata de mujeres que se encuentran en etapas de consolidación profesional, cuyo conocimiento, experiencia y liderazgo representan activos valiosos para las empresas. Desde esta perspectiva, generar indicadores no solo ayudaría a visibilizar las necesidades de las mujeres, sino también a construir estrategias de bienestar que contribuyan a su permanencia y desarrollo profesional.

Qué pueden hacer las empresas hoy

Reconocer las implicaciones de la menopausia en el entorno laboral es el primer paso para transformar esta conversación en acciones concretas. Esta perspectiva comienza a cobrar relevancia a nivel internacional. En septiembre de 2026, la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó la ISO 45010, la primera norma internacional que ofrece directrices para incorporar la menstruación y la menopausia en las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Su publicación representa un avance en el reconocimiento de estas etapas como parte de la gestión del bienestar laboral y ofrece a las empresas un marco de referencia para desarrollar medidas acordes con las necesidades de sus colaboradoras.

Sin embargo, para dimensionar su impacto económico también será necesario fortalecer la investigación y generar indicadores que permitan identificar tanto los costos asociados con la falta de atención como los beneficios de implementar medidas de acompañamiento. Esta tarea requiere la colaboración entre empresas, instituciones de salud y autoridades, con el objetivo de impulsar políticas respaldadas por evidencia que favorezcan la participación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral.

Desde esta perspectiva, Essity, compañía global líder en higiene y salud, hace un llamado al sector empresarial a reconocer la menopausia como parte de sus estrategias de bienestar y gestión del talento. En un entorno donde la experiencia y el conocimiento de las colaboradoras representan activos fundamentales para la competitividad, generar condiciones que favorezcan su salud, autonomía económica y desarrollo profesional no solo responde a una necesidad de bienestar, sino que también constituye una decisión estratégica para el futuro de las organizaciones.

El estudio completo sobre los efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mujeres en México, elaborado por UNFPA y Sin Reglas, se encuentra disponible aqui: https://mexico.unfpa.org/es/publications/estudio-sobre-los-efectos-de-la-transici%C3%B3n-la-menopausia-en-la-participaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica.