geoSurge presenta un estudio sobre la visibilidad de las marcas en ChatGPT y Gemini en México

geoSurge presenta un estudio sobre la visibilidad de las marcas en ChatGPT y Gemini en México

noviembre 2, 2026

Un análisis de 28,000 respuestas de ChatGPT y Gemini en México muestra que la búsqueda web suele reforzar marcas conocidas. Mercado Libre y Sephora son las excepciones que desplazaron a Amazon; el estudio también revela dinámicas muy distintas entre 14 industrias

Cuando una persona pregunta a un asistente de inteligencia artificial dónde comprar ropa, la respuesta puede parecer el resultado de una búsqueda en internet. Sin embargo, la selección suele empezar antes: el modelo ya asocia ciertas marcas con la categoría y esa memoria influye en si busca, qué consulta y qué nombres presenta al final.

La segunda edición del Índice de Visibilidad en IA México, elaborado por geoSurge, analizó 28,000 respuestas de ChatGPT y Gemini a 1,400 preguntas neutrales en español sobre 14 industrias. Ninguna pregunta mencionaba marcas. Cada modelo respondió con la búsqueda web desactivada y con la opción disponible, lo que permitió comparar las respuestas basadas en memoria con las que produjeron después de consultar internet.

La conclusión general tiene dos partes. En 12 de las 14 industrias, la marca más mencionada sin búsqueda web conservó el primer lugar cuando los asistentes podían buscar. Al mismo tiempo, el líder perdió visibilidad en 13 de 14 categorías; alimentos y bebidas fue la excepción. Así, mantener el primer puesto no significa conservar intacta la ventaja.

La distancia entre las dos condiciones es más visible en ropa y belleza. En ropa y accesorios, Amazon pasó de 65.3% de visibilidad a 36.7% y cayó al tercer lugar; Mercado Libre tomó el primer sitio con 48%, seguido por Suburbia con 41.1%. En belleza, Amazon bajó de 53.9% a 32.1% y Sephora quedó al frente con 45%.

“A medida que los modelos saben más, buscan menos; lo vemos una y otra vez”, afirmó Francisco Vigo, CEO y cofundador de geoSurge. El estudio muestra que la búsqueda no es un segundo comienzo neutral: los asistentes formulan sus consultas a partir de lo que ya reconocen.

La diferencia entre modelos también importa. ChatGPT buscó en 97% de las respuestas en las que podía hacerlo; Gemini, en 62%. Cuando ChatGPT buscó, en 83% de los casos su primera consulta ya indicaba qué sitio revisar. Cerca de tres de cada cuatro marcas que aparecieron en las búsquedas de los asistentes ya estaban en su Top 10 de memoria.