América, Chivas y Cruz Azul aseguran su boleto a la Liguilla del Apertura 2026

América, Chivas y Cruz Azul aseguran su boleto a la Liguilla del Apertura 2026

noviembre 2, 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX ha entrado en su recta final con emociones al límite y tres protagonistas indiscutibles en la parte alta de la clasificación: América, Chivas y Cruz Azul, quienes firmaron su pase directo a la Liguilla tras concluir la Jornada 15.

Cima compartida y boletos asegurados

Con 29 puntos cada uno, las Águilas del América, las Chivas del Guadalajara y La Máquina de Cruz Azul dominan el certamen. Aunque el conjunto azulcrema se mantiene momentáneamente en el primer sitio gracias a la diferencia de goles, los tres equipos aseguraron matemáticamente su presencia en la “Fiesta Grande” debido a que los clubes fuera de la zona de clasificación ya no tienen los puntos suficientes para alcanzarlos en las últimas dos fechas.

La lucha en estas jornadas restantes se centrará en definir al líder absoluto del torneo, enfrentando calendarios sumamente exigentes:

• América: Cerrará ante Pumas y Tigres.

• Chivas: Se medirá frente a León y sostendrá un duelo directo ante Cruz Azul.

• Cruz Azul: Enfrentará previamente a Tigres y cerrará ante el Rebaño Sagrado en busca del anhelado bicampeonato.

Panorama de la Liguilla al momento

A falta de dos fechas para concluir la fase regular, los puestos de clasificación directa provisionales se encuentran de la siguiente manera:

(1) América vs. (8) Santos Laguna (con Rayados de Monterrey acechando de cerca el octavo puesto)

(2) Chivas vs. (7) León

(3) Cruz Azul vs. (6) Tijuana

(4) Atlas vs. (5) Toluca

Mientras los tres gigantes del fútbol mexicano amarran su boleto con distintos objetivos —el América buscando retomar la gloria tras su histórico paso, Cruz Azul el bicampeonato y Chivas rompiendo una sequía desde 2017—, la fase regular promete un cierre vibrante en la lucha por el título del Apertura 2026.