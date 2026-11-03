Alerta Amber podría llegar directamente a celulares de personas cercanas a una desaparición

noviembre 2, 2026

La diputada de Morena Leonor Gómez Otegui impulsa una iniciativa para que las fichas de búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos se difundan automáticamente y en tiempo real en los teléfonos celulares de las personas que se encuentren cerca del lugar donde ocurrió la desaparición. La propuesta plantea que esta comunicación sea masiva y gratuita mediante los servicios de telecomunicaciones.

La legisladora presentó la iniciativa ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el pasado 26 de octubre. Su objetivo es incorporar mecanismos tecnológicos a los protocolos de búsqueda para ampliar el alcance de las alertas y facilitar que más personas puedan reconocer a los menores desaparecidos.

Iniciativa plantea conectar fiscalías con autoridades de telecomunicaciones para activar alertas

La propuesta busca establecer un marco legal que permita a las fiscalías de justicia de cada entidad conectar automáticamente los reportes de desaparición de menores de edad con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

A partir de esa comunicación, los concesionarios de servicios de telecomunicaciones utilizarían su infraestructura tecnológica para transmitir la Alerta Amber a los dispositivos móviles ubicados en la zona donde se reportó la desaparición.

El mensaje incluiría la fotografía y los datos de identificación de la niña, niño o adolescente, con el propósito de que las personas que transiten, utilicen el transporte público o trabajen en comercios cercanos puedan reconocerlo y compartir la información.

Gómez Otegui señaló que los mecanismos actuales enfrentan limitaciones para alcanzar a la población. Al respecto, reconoció:

“Debemos mejorar los mecanismos de búsqueda, ya que se enfrentan a grandes limitaciones como los volantes pegados en los postes, que muchas veces son ignorados, y la difusión de las publicaciones en los sitios oficiales, que depende del número de visitantes digitales”

Propuesta busca reducir el tiempo de localización de niñas y niños desaparecidos

La legisladora sostuvo que la difusión de las fichas no debe limitarse a los canales oficiales, sino que debe llegar a personas que puedan aportar información para encontrar a los menores.

“Esto significa que, en cuestión de minutos, cientos o miles de personas reciban en sus teléfonos la fotografía de una niña o un niño desaparecido. Que quienes caminan por las calles, utilizan el transporte público o trabajan en los comercios cercanos, puedan reconocer su rostro y puedan compartirlo”

La iniciativa también establece que las autoridades deberán remitir de forma inmediata a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la ficha con la imagen y los datos de identificación correspondientes, una vez recibido el reporte de desaparición.

“Propongo que, ante el reporte de extravío de una niña o un niño, las autoridades estén obligadas a remitir de forma inmediata a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la ficha con la imagen y los datos de identificación correspondientes, a fin de activar sin demora los mecanismos de búsqueda y localización”

Panamá registra más de 90 por ciento de éxito en activaciones de Alerta Amber

Como referencia para respaldar su propuesta, Gómez Otegui mencionó el caso de Panamá, donde la transmisión automática y masiva de alertas a teléfonos celulares ha permitido localizar a 367 menores de edad de un total de 394 activaciones inmediatas, de acuerdo con las cifras expuestas por la diputada.

La legisladora indicó que estos resultados representan más del 90 por ciento de éxito y destacó la importancia de aprovechar la tecnología como una herramienta para apoyar a las familias durante los procesos de búsqueda.

“Debemos convertir la tecnología que ya es parte de nuestra vida en una herramienta de protección infantil. Abracemos a las familias mexicanas para que nunca más tengan que buscar solas a sus hijas y a sus hijos”

Reformas federales deberán pasar por comisiones antes de llegar al Congreso de la Unión

La iniciativa contempla modificaciones a cinco disposiciones legales: el artículo 8 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; los artículos 10 y 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; el artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y el artículo 86 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Al concluir la presentación, la Mesa Directiva del Congreso capitalino turnó el documento a las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.

Estas instancias deberán analizar y dictaminar la propuesta. Si el dictamen obtiene una resolución favorable, tendrá que presentarse ante el Pleno Legislativo para su votación.

En caso de ser aprobado por la mayoría de las y los diputados, el documento será enviado al Congreso de la Unión, debido a que las leyes que se pretende modificar son de carácter federal.