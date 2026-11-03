NASA podría enviar tu nombre a la luna más grande de Saturno

noviembre 2, 2026

La misión Dragonfly de la NASA, que se lanzará en 2028 para explorar las dunas, lagos y ríos de Titán, la luna más grande de Saturno, permitirá que el público envíe su nombre para que viaje a bordo de la nave. Hasta este 2 de noviembre se habían registrado 208 mil 264 envíos, y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2027.

A casi mil millones de millas de distancia, Titán tiene una atmósfera, ríos y lagos, estaciones, dunas ondulantes y un paisaje rico en materia orgánica. Al llegar en 2034, Dragonfly volará para descubrir pistas sobre esta luna y la química que podría ayudar a entender los ingredientes para la vida.

¿Cómo participar?

Los interesados deben ingresar su nombre y correo electrónico en el sitio https://my.nasa.gov/specialevents/s/send-your-name-with-dragonfly para obtener un pase de abordar personalizado y quedar en la lista de pasajeros. Los nombres se colocarán en un chip a bordo de Dragonfly. Al registrarse, la NASA invita a inscribirse también en la lista de correo de la misión para unirse al programa de invitados virtuales y recibir actualizaciones.

La NASA detalló que el viaje incluye desde los preparativos finales de la nave en la Tierra y el lanzamiento hasta el recorrido por el sistema solar y la llegada a Titán, donde comenzará la verdadera aventura de exploración.