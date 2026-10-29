Casas del Bienestar: asignarán créditos de vivienda en Veracruz; estos son los municipios y beneficiarios

Casas del Bienestar: asignarán créditos de vivienda en Veracruz; estos son los municipios y beneficiarios

octubre 29, 2026

La gobernadora Nahle acudirá a Poza Rica donde se hará el sorteo

XALAPA, VER.— Este viernes se sortearán y asignarán de manera directa créditos del programa de vivienda social impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Bienestar en Veracruz. La jornada contempla eventos en Poza Rica, Coatzintla y Papantla, así como un sorteo público en la plaza central de Poza Rica a donde acudirá la gobernadora Rocío Nahle.

La primera etapa considera 2 mil 600 créditos para vivienda, con un valor aproximado de 628 mil pesos por unidad y mensualidades de 2 mil pesos. El esquema permite realizar aportaciones a capital para liquidar anticipadamente el financiamiento.

El programa está dirigido a familias que no cuentan con seguridad social ni cotizan en el Infonavit o Fovissste. Entre los sectores considerados están madres solteras, personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de familias afectadas por las inundaciones registradas en octubre de 2025 en el norte de Veracruz.

¿Cómo se asignarán los créditos?

La selección se realiza a partir de los censos de la Secretaría de Bienestar. El mecanismo de asignación depende de la cantidad de solicitantes registrados y de los créditos disponibles en cada municipio.

En Emiliano Zapata, Jamapa, Medellín y Tlalixcoyan, donde la demanda no superó la oferta disponible, la asignación será directa.

En cambio, en Tomatlán, Soconusco, Tierra Blanca, Cotaxtla, Las Choapas, San Rafael, Álamo Temapache, Altotonga y Maltrata, donde el número de aspirantes superó los créditos autorizados, se realizarán sorteos públicos para determinar a los beneficiarios.

Damnificados del norte recibirán créditos para vivienda

El programa también contempla a las familias afectadas por las inundaciones de octubre de 2025. En esta primera etapa se asignan créditos a habitantes de Poza Rica y Coatzintla, mientras que los apoyos para damnificados de Álamo Temapache se prevén para una etapa posterior.

Proyectan segunda etapa de vivienda social

La Secretaría de Bienestar prevé una segunda etapa del programa, el total de la derrama económica en vivienda será de mil 642 millones de pesos. La ejecución estará sujeta a la validación de terrenos en coordinación con los ayuntamientos, para verificar que sean aptos para la construcción y no estén ubicados en zonas inundables.