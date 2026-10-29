Muere Cuauhtémoc Cárdenas, figura histórica de la izquierda mexicana, a los 92 años

octubre 28, 2026

Redacción/Xalapa. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ingeniero y político mexicano considerado uno de los principales referentes de la izquierda nacional, falleció este miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años. Familiares no han precisado la causa de muerte, aunque se presume que fue de causas naturales. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el político construyó una trayectoria propia que lo convirtió en protagonista de algunos de los episodios más importantes de la transición democrática del país.

Su papel cobró especial relevancia en 1987, cuando encabezó la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional (PRI), movimiento que cuestionó los mecanismos de selección de candidaturas y terminó por romper con la dirigencia priista. Un año después contendió por la Presidencia al frente del Frente Democrático Nacional, en una elección marcada por las denuncias de irregularidades y la polémica en torno a la llamada caída del sistema. En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización que durante décadas representó una de las principales fuerzas opositoras al priismo.

A lo largo de su carrera, Cárdenas fue gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986, candidato presidencial en tres ocasiones —1988, 1994 y 2000— y el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular, cargo que desempeñó de 1997 a 1999. Su trayectoria quedó ligada a la consolidación de una oposición capaz de disputar electoralmente el poder y a la transformación del sistema político mexicano. Su legado constituye una referencia central para comprender el desarrollo de la izquierda y las luchas por la democratización de México.