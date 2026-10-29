Jonas Brothers buscarán récord del concierto más grande en un videojuego

octubre 28, 2026

Los Jonas Brothers ofrecerán el sábado 31 de octubre un concierto virtual en “Steal an Egg”, el popular juego de Roblox, con el objetivo de batir el récord Guinness del concierto más grande en un videojuego por un solo artista. La banda estadounidense intentará superar los 12 millones 862 mil 161 espectadores simultáneos que Bruno Mars reunió a principios de este año en “Steal a Brainrot”, también dentro de la plataforma.

La expectación creció durante días con pistas misteriosas, entradas especiales y avances dentro del juego. Los desarrolladores habían prometido “la mayor revelación de concierto del mundo” y mantuvieron en secreto la identidad de los artistas hasta el anuncio.

A los pocos minutos de conocerse la noticia, más de 8.5 millones de usuarios de Roblox marcaron “interesado” en “Steal An Egg Presents: Jonas Brothers LIVE! The Burning Up Tour All Over Again”.

Un juego de huevos y robos

“Steal an Egg” es actualmente el título más popular de Roblox, la plataforma en línea donde millones de jugadores crean, exploran y comparten mundos virtuales. En el juego, los participantes recolectan, incuban y roban huevos, ampliando sus colecciones mientras intentan proteger sus premios de otros jugadores. Para participar en el concierto solo es necesario entrar en Roblox y unirse al juego este sábado.

La elección de los Jonas Brothers remite a su propio historial: en 2008 consiguieron que cinco de sus canciones debutaran en el Top 20 del US Hot 100 —”Play My Music”, “Pushin’ Me Away”, “Burnin’ Up”, “Tonight” y “A Little Bit Longer”—, algo que ni The Beatles lograron en la cima de su fama, y aparecieron por primera vez en el libro Guinness por ser el grupo con más entradas en el top 20 estadounidense en un año.