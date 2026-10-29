Mbappé ofrece disculpas a China tras polémico “meme de dictador”

octubre 28, 2026

Kylian Mbappé ofreció disculpas públicas a China después de generar controversia por sus comentarios sobre un meme que lo mostraba con el rostro del antiguo líder chino Mao Zedong. La reacción provocó consecuencias comerciales para el delantero del Real Madrid y llevó a la televisión estatal china a suspender las transmisiones de partidos de LaLiga.

El futbolista francés publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que sus palabras fueron desacertadas y que comprendía que habían ofendido a personas en China y a integrantes de las comunidades asiáticas en otras partes del mundo. También expresó su respeto por la población, la historia y la cultura de la nación.

La controversia se originó durante una entrevista para el programa francés The Bridge, cuando le preguntaron a Mbappé cuál era el meme sobre sí mismo que más le había hecho reír. El delantero mencionó una imagen en la que su rostro aparecía sobre el cuerpo de un dirigente chino al que identificó como un “dictador”.

Aunque Mbappé no mencionó directamente a Mao Zedong por su nombre, la imagen difundida en redes sociales parecía mostrar al fundador de la República Popular China, quien gobernó el país desde 1949 hasta su muerte, en 1976. La referencia provocó críticas debido a la sensibilidad política que existe en China alrededor de su figura.

En su comunicado, el delantero reconoció el impacto de sus declaraciones y aseguró que no había tenido la intención de ofender. Sin embargo, las disculpas llegaron después de que tres empresas chinas anunciaran el fin de sus acuerdos comerciales con el futbolista: Dongpeng Beverage, Mengniu y Shanghai Milkground Food Tech.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también ofreció disculpas al pueblo chino y manifestó su preocupación por el impacto que la controversia pudiera tener en la relación entre la competición y sus seguidores en ese país.

Este miércoles, el Real Madrid se sumó a las disculpas mediante un comunicado en el que expresó su respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos. El club también señaló que comparte el arrepentimiento manifestado por su jugador y reiteró su compromiso con el respeto y el entendimiento entre culturas.