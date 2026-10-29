¿Cómo funciona la donación de plaquetas?

octubre 28, 2026

Entre 150 mil y 450 mil plaquetas por microlitro de sangre es el intervalo de referencia habitual en las personas, según explicó el director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), Emmanuel Fernández Sánchez, al detallar el funcionamiento de la donación de plaquetas, un procedimiento mediante el cual se obtienen componentes sanguíneos de forma segura y que contribuye al tratamiento de pacientes con enfermedades oncológicas y hematológicas, así como de personas que requieren un trasplante de órganos o de médula ósea.

El funcionario detalló que la donación se realiza mediante la aféresis plaquetaria, en la que se extrae sangre de la persona donadora y, a través de un equipo especializado, se separan y recolectan las plaquetas. Los demás componentes sanguíneos se devuelven al organismo mediante un circuito cerrado y bajo condiciones de seguridad y esterilidad, en un procedimiento que se lleva a cabo bajo supervisión médica.

Para la donación se debe tener de 18 a 65 años de edad, pesar al menos 50 kilogramos y encontrarse en buen estado de salud, como algunos de los requisitos para donar.

Fernández Sánchez subrayó la importancia de informar al personal médico sobre los medicamentos que se hayan tomado, a fin de determinar si es posible realizar la donación, y explicó que la elegibilidad de cada persona se determina mediante una valoración previa, con el propósito de proteger tanto a quien dona como a quien recibe los componentes sanguíneos.

Función y variaciones de las plaquetas

Las plaquetas son fragmentos celulares sin núcleo que se producen en la médula ósea y cuya función principal es contribuir a detener las hemorragias cuando se presenta una lesión en los vasos sanguíneos. El organismo regula de manera natural su producción y eliminación.

El director general del CNTS indicó que algunas enfermedades hematológicas, inmunológicas e infecciosas, así como las deficiencias nutricionales, pueden disminuir el número de plaquetas, y que ciertos tratamientos médicos, como la quimioterapia y la radioterapia, pueden ocasionar esta disminución. Tras la donación, las plaquetas se recuperan progresivamente, y el intervalo entre procedimientos y el número máximo de donaciones permitidas deben ajustarse a los criterios médicos y a la normativa aplicable.