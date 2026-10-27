Llegan a acuerdo transportistas con gobierno federal, levantan bloqueos 

octubre 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Gobernación Federal, en una reunión con representantes transportistas se decidió retirar los bloqueos de carreteras en el país y entablar mesas de diálogo.

Tras dos días de bloqueos en toda la República, la SEGOB a cargo de Rosa Isela Hernández y los dirigentes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) acordaron abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

“Asimismo, las organizaciones se comprometieron a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga”.

Se estableció que a través de la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de GObierno se coordinará y acompañará estas reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos.

“El diálogo permite encauzar las demandas del sector y construir soluciones mediante la coordinación institucional, evitando afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito”, dice un comunicado del Gobierno Federal.

Hay que recordar que el lunes en Veracruz se contabilizaron 8 bloqueos carreteros de parte de transportistas.