Tiger Woods evita prisión pero pierde licencia de conducir por 5 años

septiembre 2, 2026

Tiger Woods alcanzó un acuerdo con la Fiscalía del condado de Martin, Florida, que le permitirá evitar la cárcel por el accidente de tráfico ocurrido el pasado 27 de marzo, por el que fue acusado de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas y de negarse a someterse a una prueba de orina.

Como parte del convenio, el golfista perderá la licencia de conducir durante cinco años, pagará una multa de mil 500 dólares y se declaró culpable de un cargo menor de conducción temeraria y de conducción negligente, una infracción de tránsito.

El juez Darren Steele advirtió a Woods que la suspensión no contempla excepciones y que conducir durante ese periodo podría llevarlo nuevamente a prisión. “Esta suspensión es por la seguridad pública. No hay excepciones. Si condujera por cualquier motivo, volvería inmediatamente a la cárcel”, señaló el juez.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió cuando Woods intentó rebasar a gran velocidad una camioneta con remolque en una carretera estrecha, golpeó su parte trasera y volcó sobre el lado del conductor. El golfista viajaba solo y no resultó herido, al igual que el otro conductor.

Aunque la prueba de alcoholemia no detectó alcohol en su organismo, Woods pasó varias horas en prisión tras negarse a someterse a un test de orina.

Según el reporte de arresto, Woods presentaba sudoración y movimientos lentos durante el interrogatorio, y los investigadores encontraron dos pastillas de hidrocodona —un analgésico opioide— en el bolsillo de su pantalón.

El golfista informó que utilizaba medicamentos bajo prescripción médica, y la fiscalía obtuvo sus registros médicos y de farmacia, que demostraron que contaba con una prescripción legal para los medicamentos.

Antecedentes al volante

En 2017, Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol después de que la policía lo encontrara dormido al volante de su auto encendido. Se declaró culpable de conducción temeraria y aceptó participar en un programa de rehabilitación. Ese mismo año ingresó en un centro de tratamiento para recibir ayuda con medicamentos recetados.

En febrero de 2021, Woods sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave choque en Los Ángeles que puso en riesgo su carrera. El golfista había anunciado días después del accidente que se apartaba temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud.