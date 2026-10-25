UV solicita cerca de 9 mil millones de pesos para presupuesto de 2027

octubre 24, 2026

Martín Aguilar, rector de la Universidad Veracruzana, señaló que buscan ampliar la matrícula en otros 4 mil estudiantes

Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) solicitó cerca de 9 mil millones de pesos para su presupuesto de 2027, de los cuales casi 5 mil millones corresponden al Gobierno de Veracruz y cerca de 4 mil millones a la Federación, informó el rector Martín Aguilar Sánchez.

El rector explicó que la propuesta presupuestal ya fue entregada a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por lo que la institución espera conocer la autorización a finales de noviembre o principios de diciembre.

Aguilar Sánchez indicó que la UV mantiene su solicitud de un incremento del 4 por ciento, una demanda histórica de la institución desde 2017. Sin embargo, señaló que también plantean mayores recursos para atender el crecimiento de la matrícula y financiar proyectos estratégicos.

“Nosotros estamos planteando un mayor incremento porque las necesidades van subiendo”, afirmó.

Como parte de las prioridades, el rector expuso que durante el periodo anterior la universidad amplió su matrícula en casi 4 mil estudiantes con los recursos disponibles, por lo que ahora buscan incorporar a otros 4 mil alumnos, lo que requeriría presupuesto adicional.

“Ahora estamos planteando otros 4 mil estudiantes, y para eso requerimos más presupuesto”, señaló.

Entre los proyectos previstos para 2027 también se encuentra el fortalecimiento de la investigación científica. Aguilar Sánchez informó que el 23 de octubre se abrirá una convocatoria dirigida a académicos y académicas para desarrollar proyectos relacionados con la problemática hídrica de Veracruz. A esta se sumarían otras cuatro convocatorias, con una bolsa conjunta cercana a los 3 millones de pesos.

Asimismo, la universidad contempla recursos para el mantenimiento de laboratorios, la adquisición de nuevos equipos y el desarrollo de proyectos de soberanía alimentaria, en los que participan investigadores del área biológico-agropecuaria.

El rector añadió que se mantendrán los apoyos para estudiantes en situación de vulnerabilidad económica y se buscará ampliar los comedores universitarios, un programa que, sostuvo, ha tenido resultados favorables.