Ebrard pide que “hoy” lo borren de la lista para el 2030

Ebrard pide que “hoy” lo borren de la lista para el 2030

octubre 20, 2026

“No, no que me maten, nada más que me borren”, subraya

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Marcelo Ebrard, secretario de Economía, pidió que lo excluyan de las especulaciones sobre su futuro político y aseguró que su prioridad es sacar adelante la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en medio de los cuestionamientos sobre una eventual aspiración electoral.

Durante una conferencia de prensa en el Senado, después de comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Economía y de Seguimiento del T-MEC, el funcionario fue interrogado sobre sus declaraciones recientes, en las que había solicitado que lo “borraran” de las listas de posibles aspirantes políticos.

La pregunta hizo referencia al antecedente de un político tabasqueño que pidió que lo dieran por muerto y posteriormente llegó a la Presidencia de la República, en alusión al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El periodista especializado en temas legislativos preguntó a Ebrard si su postura de pedir que lo borraran debía interpretarse como una decisión definitiva.

“No, no que me maten, nada más que me borren”, respondió.

Ebrard insistió en que “actualmente”, mantiene toda su atención en las responsabilidades que desempeña al frente de la Secretaría de Economía y pidió dejar de incluirlo en las conjeturas sobre posibles movimientos políticos.

“Yo estoy trabajando en lo que estoy trabajando. Nada más mi concentración, hoy, es sacar esto adelante”, señaló, antes de reiterar: “Bórrenme de sus listas, no se preocupen, yo estoy en lo del tratado”.

La respuesta se produjo en un momento en que el funcionario encabeza las conversaciones económicas con Estados Unidos, en las que el gobierno mexicano busca reducir los aranceles que afectan a sectores estratégicos, entre ellos el automotriz, el acero y el aluminio.

Durante su comparecencia ante los senadores, Ebrard defendió la estrategia comercial de la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que México mantiene condiciones favorables frente a otros países que exportan al mercado estadounidense.

También manifestó su intención de avanzar en la revisión del T-MEC antes de que concluya 2026, con el propósito de ofrecer certidumbre a los inversionistas.

El secretario señaló que la relación comercial con Estados Unidos involucra a millones de personas y requiere atención permanente, por lo que su prioridad inmediata es alcanzar resultados en las negociaciones.

Afirmó que México mantiene una posición favorable frente a otros países, pese a las presiones arancelarias de la administración del presidente Donald Trump.

El objetivo inmediato, sostuvo, es reducir los gravámenes que afectan a las industrias automotriz, siderúrgica y del aluminio, además de avanzar en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Explicó que México busca disminuir los aranceles impuestos bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense, particularmente los aplicados a los sectores automotriz, del acero y del aluminio.

Señaló que, tras el anuncio del presidente Trump sobre un posible nuevo acuerdo con México, esperaba establecer contacto con sus contrapartes estadounidenses para conocer los avances.

Ebrard consideró que la posición comercial mexicana representa un resultado favorable de las gestiones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, dijo, ha participado directamente en las conversaciones con Trump y mantenido contactos con funcionarios estadounidenses.

Como argumento, sostuvo que México paga menores aranceles que otros competidores y continúa siendo el principal exportador a Estados Unidos.

Durante su exposición, mencionó una tasa arancelaria efectiva de alrededor de 33.2 por ciento para México y afirmó que otros países competidores enfrentan condiciones más desfavorables.

Con estos elementos, rechazó las críticas que califican como un fracaso la negociación comercial y sostuvo que los resultados deben evaluarse a partir de las condiciones de acceso al mercado estadounidense y el comportamiento de las exportaciones.

El secretario también aseguró que el T-MEC continuará vigente durante los próximos años y que la revisión de este año será probablemente la más amplia.