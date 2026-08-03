Se reintegran 850 crías de tortuga al océano, ambientalista llaman a la conciencia

agosto 2, 2026

*Se localizaron tortugas y huevos regados por mano del hombre en las playas

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Tras su rescate, este fin de semana fueron reintegradas más de 850 crías de tortuga marina verde en la zona de Nautla, informó el director de la Fundación Yepez A.C., Ricardo Yepez, quien hizo un llamado a los visitantes a respetar, no interferir y no molestar a las bebés que necesitan cumplir su ciclo hacia el océano.

El activista ambientalista denunció que se han localizado a lo largo de la franja costera veracruzana tortugas con saco de vitelo afuera, además de huevos regados por la playa.

“Hay cientos de miles de tortugas que comenzaron a nacer, debemos tener precaución, nos hicieron llegar unas imágenes por parte de Protección Civil, en donde encontraron en ciertos puntos de la playas, tortugas con el saco de vitelo afuera,es como si sacaramos un bebé de 3 meses del vientre de su madre y muchas tortugas y huevos que han dejado tirados por todos lados”.



En ese sentido, exhortó a la población y los visitantes a tener mayor precaución durante la temporada de desove de las tortugas, pues es un patrimonio de la ciudadanía.

“También hacemos de su conocimiento que comienzan los nacimientos de crías in situ en zona de playa, invitamos a que puedan tomar las medidas pertinentes, a respetar, a no interferir y no molestar a las bebes que necesitan cumplir su ciclo correspondiente para poder desplazarse al océano”, sostuvo.