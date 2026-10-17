Detectan “ameba comecerebros” en seis lagos artificiales de Mérida

octubre 16, 2026

Las autoridades sanitarias de Yucatán detectaron la presencia de la ameba Naegleria, conocida popularmente como la «ameba comecerebros», en seis de nueve lagos artificiales analizados en Mérida. Como medida preventiva, se restringió temporalmente el contacto con el agua en los espacios donde se obtuvieron resultados positivos, mientras se realizan acciones de vigilancia y saneamiento.

El hallazgo se produjo después de que un hombre de 34 años, instructor de wakeboard, falleciera en septiembre por una infección relacionada con Naegleria fowleri. El trabajador realizaba actividades acuáticas en el lago de Plaza La Isla, uno de los sitios donde posteriormente se identificó la presencia del microorganismo.

¿En qué lagos de Mérida encontraron la ameba?

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer, informó que los resultados positivos corresponden a seis cuerpos de agua: el lago de Plaza La Isla; los lagos Oriente y Principal del complejo Cabo Norte; el lago del Zoológico del Centenario; el del Gran Parque La Plancha, y el del Parque Ecológico del Poniente.

En contraste, los análisis del lago central de Cabo Norte, el Acuaparque y el lago del zoológico Animaya dieron resultados negativos. Estos espacios pueden continuar abiertos, aunque las autoridades mantienen la vigilancia sanitaria.

La detección de la ameba no significa que todas las personas que hayan visitado los lugares afectados estén enfermas. De hecho, los Servicios de Salud de Yucatán informaron que las 361 personas que estuvieron bajo seguimiento tras el caso registrado en septiembre concluyeron la vigilancia sin desarrollar la enfermedad.

¿Cómo puede afectar a las personas?

Naegleria fowleri es un microorganismo que puede encontrarse en agua dulce y cálida. En casos excepcionales, provoca meningoencefalitis amebiana primaria, una infección que afecta el cerebro y puede evolucionar rápidamente.

El contagio ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz y el microorganismo alcanza el sistema nervioso central. No se transmite de persona a persona ni por beber agua contaminada, por lo que la vía de exposición es fundamental para comprender el riesgo. Los primeros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. En etapas posteriores pueden aparecer rigidez de cuello, sensibilidad a la luz, confusión y convulsiones. Ante estos síntomas después de una exposición de riesgo, es importante buscar atención médica inmediata e informar al personal sanitario sobre el contacto con agua dulce.

Por ahora, la prioridad es evitar el contacto con el agua de los seis lagos donde se detectó el microorganismo. Los resultados de las intervenciones sanitarias y los nuevos análisis determinarán cuándo podrán reanudarse las actividades acuáticas en esos espacios.