¿Un auto volador? Elon Musk presenta el nuevo Tesla Roadster

octubre 16, 2026

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, presentó el nuevo Roadster, un automóvil deportivo que, según sus declaraciones, “podrá volar” mediante propulsores especiales.

La presentación se transmitió en la red social X, propiedad también del magnate, donde se mostraron las características del vehículo durante una exhibición controlada.

Hasta el momento, ni los medios de comunicación ni el público han podido probar el automóvil, por lo que sus capacidades siguen sin verificarse de manera independiente.

“El éxito no está garantizado, lo digo en serio. Probablemente funcione, pero si no funciona, estaremos a una distancia prudencial”, advirtió durante la presentación.

En el video, el vehículo sube una rampa vertical, queda de espaldas y ejecuta una maniobra con aparentes propulsores de gas frío, que le permiten levitar brevemente.

Tesla anunció tres versiones del deportivo: Performance, Thrust y Rocket. La primera tendrá dos plazas y acelerará de cero a casi 100 km/h en menos de 1.6 segundos.

Por su parte, la versión Thrust incorporará propulsores traseros que permitirán reducir el tiempo de aceleración de cero a casi 100 km/h a menos de 0.9 segundos.

La versión Rocket, diseñada para una sola persona, podrá despegar y maniobrar en el aire. Tesla aseguró que alcanzará casi 100 km/h en menos de 0.59 segundos.