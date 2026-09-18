¿Qué es la “ameba comecerebros” detectada en un lago de Mérida?

septiembre 18, 2026

Un caso confirmado de Naegleria fowleri en Mérida encendió las alarmas sanitarias en Yucatán, luego de que un hombre de 34 años falleciera tras haber estado expuesto a este microorganismo. La ameba, conocida popularmente como la “ameba comecerebros”, es capaz de provocar una enfermedad extremadamente rara y de alta letalidad.

La presencia del microorganismo fue confirmada por los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y el InDRE en el lago artificial de la plaza comercial La Isla. Las pruebas de laboratorio detectaron la ameba en el sitio donde realizaba sus labores el trabajador fallecido, convirtiéndose en el primer caso oficial registrado en la entidad.

¿Qué es la “ameba comecerebros” y cómo se transmite?

La Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que se reproduce principalmente en cuerpos de agua dulce, estancada y cálida. Su temperatura ideal se encuentra entre los 35 y 46 grados Celsius. En contraste, las aguas naturales con corriente y temperaturas de entre 24 y 26 °C son poco favorables para su proliferación.

A diferencia de otros patógenos, no se transmite de persona a persona ni representa un peligro al ingerirse por la boca. El riesgo ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz al nadar, bucear o sumergir la cabeza en cuerpos de agua o piscinas con una cloración deficiente.

Una vez dentro de la cavidad nasal, el microorganismo puede desplazarse hacia el cerebro y causar Meningoencefalitis Amebiana Primaria (MAP), una enfermedad fulminante. Sus primeros síntomas incluyen dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito, y presenta una tasa de mortalidad cercana al 100%.

Suspenden actividades en el lago artificial

Tras la confirmación, se suspendió de inmediato las actividades en el lago. Aunque la dependencia aclaró que el cuerpo de agua no está conectado a la red de agua potable ni a otros espacios recreativos, se inició una investigación por el posible incumplimiento de la NOM-245-SSA1-2010 sobre calidad del agua.

Aunque las autoridades afirman que no existe riesgo para la población en general, el caso pone de relieve la importancia de conocer las condiciones que favorecen la presencia de este microorganismo. Mantener controles sanitarios y una adecuada vigilancia de los cuerpos de agua artificiales resulta fundamental para reducir posibles riesgos.

Las instalaciones permanecerán clausuradas hasta que los análisis de laboratorio determinen que el espacio es seguro. La confirmación de la Naegleria fowleri en Mérida, Yucatán, deja así un llamado a reforzar el monitoreo de los entornos acuáticos construidos por el hombre, especialmente aquellos expuestos a altas temperaturas y con sistemas de cloración.