La vida adulta viene con números que nadie te enseñó a leer

octubre 13, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la vida adulta aparecen números que se vuelven parte de la rutina: CURP, RFC, NSS, Afore y Credit Score. Aunque corresponden a temas distintos, todos forman parte de la información que las personas utilizan para identificarse, hacer trámites, trabajar, administrar su dinero y planear lo que sigue.

Entender qué significan desde el principio ayuda a leer mejor y familiarizarse con documentos, estados de cuenta, contratos y otros datos que forman parte del día a día.

“Es importante que los jóvenes adultos aprovechen la información que ya tienen a su alcance. Preguntar, buscar fuentes confiables y tomarse unos minutos para conocer algo antes de usarlo también son hábitos que ayudan a desenvolverse mejor cuando empiezan a aparecer nuevas responsabilidades”, explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC), con más de 20 años de experiencia en el sector.

Los 5 números que debes conocer

No hace falta ser experto en finanzas para empezar; basta con entender qué nos dice cada dato. Estas son cinco cifras que Círculo de Crédito recomienda conocer:

Número de póliza: Es el identificador de un seguro y permite consultar información de la cobertura contratada. RFC: Identifica a cada persona ante el SAT y es necesario para distintos procesos relacionados con la actividad fiscal. NSS: Es el número que identifica a una persona ante el IMSS y permite dar seguimiento a distintos trámites y servicios de seguridad social. Afore y saldo para el retiro: Permiten saber en qué Afore está el ahorro para el retiro y cuánto se ha acumulado hasta ese momento. Credit Score: Es un número de 300 a 850 que muestra cómo se refleja la relación de una persona con sus créditos.

Consultarlo periódicamente permite conocer sus cambios y tener una referencia sobre la situación crediticia y salud financiera.

El Credit Score también puede acompañar la planeación de nuevas metas, al ofrecer una referencia sobre la situación crediticia del momento. A partir de ahí, cada persona puede decidir cómo administrar sus finanzas y qué pasos tomar de acuerdo con sus propios objetivos.

Octubre, es el Mes del Credit Score y es una oportunidad para consultar este número y conocer qué representa antes de que llegue una nueva meta. Durante este mes, Círculo de Crédito ofrece la consulta gratuita para que las personas puedan revisarlo y tenerlo presente al planear sus próximos pasos.

“Contar con esta información antes de necesitarla da algo muy valioso: tiempo. Tiempo para saber dónde se está, pensar en lo que viene y tomar decisiones con mayor claridad cuando llegue el momento de dar el siguiente paso”, concluye Hugh Bruce.