¿Te suspendieron la línea telefónica? Así puedes recuperarla

agosto 18, 2026

Las líneas celulares suspendidas por no haber sido vinculadas con la CURP pueden volver a funcionar, para ello, el titular debe completar el proceso de registro mediante la plataforma oficial habilitada para este trámite.

La suspensión está relacionada con la falta de cumplimiento del procedimiento de vinculación de la línea con la identidad de su propietario, una medida que busca asociar los números telefónicos con los datos de las personas que los utilizan. Por ello, quienes no realizaron el proceso quedaron expuestos a la interrupción del servicio.

Para recuperar el funcionamiento del número, el usuario debe realizar el registro correspondiente y proporcionar la información solicitada para acreditar que es el propietario de la línea. Una vez concluido el procedimiento, la reactivación dependerá de que los datos hayan sido registrados correctamente.

El proceso se lleva a cabo a través de una plataforma oficial, donde los usuarios pueden realizar la vinculación de sus datos. Por ello, es importante utilizar los canales establecidos para evitar entregar información personal en sitios que no sean reconocidos por las autoridades.

La medida afecta a las personas que no realizaron la vinculación dentro del periodo establecido. Quienes tengan su servicio suspendido pueden recurrir al mecanismo de registro para intentar recuperar su línea.

De esta manera, la suspensión de una línea no significa que el número se haya perdido de forma definitiva, ya que existe un mecanismo para solicitar su reactivación mediante el registro correspondiente.