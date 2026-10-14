Morena Veracruz cierra filas con Rocío Nahle ante señalamientos contra su gobierno

octubre 13, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Veracruz.— El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz refrendó su respaldo a la gobernadora Rocío Nahle García ante los señalamientos dirigidos contra su administración y rechazó lo que calificó como ataques sin sustento y campañas de desprestigio.

A través de un comunicado, la dirigencia estatal defendió el trabajo del gobierno veracruzano y sostuvo que las críticas deben estar sustentadas en hechos y realizarse con responsabilidad.

“Los ataques y señalamientos sin sustento no pueden estar por encima de los hechos ni del compromiso asumido y demostrado con nuestro estado”, expresó el partido en su posicionamiento.

Morena Veracruz afirmó que la mandataria ejerce sus funciones con determinación y cuenta con el respaldo del movimiento político que representa, al tiempo que destacó los principios de justicia, democracia y transformación que, señaló, dieron origen a su organización.

En el documento, la dirigencia también reconoció que la crítica forma parte de una sociedad democrática, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar la difusión de información falsa y las descalificaciones sin fundamento.

“La crítica es legítima en una sociedad democrática, pero debe ejercerse con responsabilidad, veracidad y respeto, sin recurrir a la desinformación ni a campañas de desprestigio”, puntualizó.

El comité estatal reiteró su apoyo político a Nahle García y refrendó su compromiso con la unidad, la organización partidista y la defensa de la transformación en Veracruz.

El comunicado fue suscrito por Esteban Ramírez Zepeta, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, así como por integrantes de distintas secretarías de la dirigencia estatal.