Construirá Gobierno federal seis nuevos Centros Penitenciarios

octubre 13, 2026

El gobierno federal construirá seis nuevos Centros Penitenciarios en el país, que en conjunto tendrán una capacidad de 18 mil 480 espacios, anunció esta mañana Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dijo que el primero de estos espacios se ubicará en Sinaloa, donde podrán albergar a 2 mil 600 personas, con mejor infraestructura y operación.

El resto de las entidades que contarán con los nuevos centros de reclusión serán Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz.

De acuerdo con el funcionario, uno de los objetivos es que el Estado tenga el control del sistema penitenciario nacional, combatir la impunidad y fortalecer la seguridad de las familias mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con estos seis Centros Penitenciarios se busca evitar la sobrepoblación de reos, primero por un tema del respeto a sus derechos humanos y segundo por cuestiones de seguridad.

“La sobrepoblación también genera problemas si tenemos el mismo número de custodios en los centros estatales. Hay un aumento poblacional, por eso tomamos la decisión de apoyar a los estados para construir nuevos centros penitenciarios”, indicó.

Añadió que se implementará un nuevo modelo de reclusión, para que las personas provadas de su libertad tengan derecho al trabajo, que puedan tener un espacio para hacer ejercicio, además de escuelas.

Dijo que el financiamiento de estos centros se está trabajando, y que los centros serán operados por la SSCP o la Secretaría de Seguridad de cada entidad.

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