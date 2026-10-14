Cirugía del Papa León XIV es ‘un éxito’: remueven nódulo pulmonar

octubre 13, 2026

El papa León XIV fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica este martes en el hospital Gemelli de Roma, donde se le extirpó un nódulo pulmonar detectado en una fase temprana, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

El Pontífice, de 71 años, ingresó al nosocomio durante el mediodía de manera serena y a pie, acompañado por su equipo cercano. La operación estuvo a cargo de un grupo de especialistas en cirugía torácica encabezado por el doctor Stefano Margaritora y concluyó dentro de los plazos previstos, tras lo cual el Santo Padre regresó a su habitación para iniciar su proceso de recuperación.

⇒ La operación comenzó mientras el personal médico rezaba el rosario en la capilla del hospital durante la tarde del martes 13 de octubre. “Unámonos en oración y pidamos al Señor que sostenga a nuestro obispo, el papa León XIV, y consuele a todos los que se encuentran hospitalizados aquí”, expresó el vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina, al inicio de la oración.

Diagnóstico temprano y pronóstico favorable

⇒ El pontífice estadounidense ha mostrado un nivel de transparencia poco habitual respecto al primer problema de salud importante divulgado públicamente durante sus 17 meses de pontificado.

El hallazgo del nódulo fue dado a conocer de manera transparente por el propio León XIV el pasado domingo durante el rezo del ángelus. Expertos en oncología y cirugía torácica han señalado que, debido a la detección oportuna de la lesión, el pronóstico médico es excelente, incluso si los análisis posteriores determinaran la presencia de células malignas.

Se prevé que la hospitalización del pontífice estadounidense se prolongue por aproximadamente una semana. Las autoridades vaticanas mantienen canceladas todas sus audiencias públicas al menos hasta el próximo 20 de octubre, a la espera de evaluar su evolución médica de cara a su ambiciosa gira internacional programada del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.