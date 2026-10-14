Se forma la depresión tropical “Veintiuno-E” en el Pacífico

octubre 13, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la depresión tropical “Veintiuno-E” en aguas del Pacífico sur mexicano, la cual podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en huracán en los próximos días.

Al corte de las 09:30 horas, el sistema Veintiuno-E se localizaba a 650 kilómetros (km) al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, presentando vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

⇒ Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país.

De manera simultánea, el huracán “Simón” continúa como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Sinaloa y Nayarit. Su centro se ubicó a 180 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y un desplazamiento lento hacia el oeste a 4 km/h.

El pronóstico indica que el sistema permanecerá semiestacionario durante los próximos dos días.

Debido a su carácter compacto y escaso desplazamiento, no se prevén efectos severos en las costas mexicanas, a excepción de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Sus bandas nubosas generarán lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros (mm) en el este y sur de Nayarit, así como chubascos de 5 a 25 mm en el centro y sur de Sinaloa.

Se pronostican vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en el centro-sur de Sinaloa y la costa de Nayarit.

Las autoridades mantienen zonas de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa, incluyendo las islas Marías, y por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.