Live action de BLUE LOCK presenta tráiler oficial y anuncia su estreno en cines de México

Live action de BLUE LOCK presenta tráiler oficial y anuncia su estreno en cines de México

octubre 13, 2026

Zima Entertainment presentó el tráiler oficial de BLUE LOCK, adaptación live-action del manga y anime creado por Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura. La película llegará a los cines de México el 29 de octubre.

La historia plantea una competencia entre 300 jóvenes delanteros que buscan convertirse en el goleador definitivo de Japón. La cinta está dirigida por Yusuke Taki y combina fútbol, rivalidades y desafíos individuales.

La trama enfrenta a 300 delanteros en una competencia por un solo lugar

En la película, Japón reúne a los jugadores en un centro de entrenamiento con el objetivo de formar al mejor delantero. Solo uno podrá alcanzar esa posición.

El planteamiento de BLUE LOCK pone el ego y la ambición en el centro de la competencia: cada participante debe demostrar que puede ser el número uno.

Fumiya Takahashi interpreta a Yoichi Isagi en la adaptación cinematográfica

El elenco está encabezado por Fumiya Takahashi como Yoichi Isagi, Kaito Sakurai como Meguru Bachira y Masataka Kubota como Jinpachi Ego.

La cantante japonesa Ado interpreta “Monstro”, tema musical que acompaña la película.