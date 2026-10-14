UIF bloquea cuentas de constructoras, prestamistas y empresas ecuestres por lavar dinero para el Cartel del Noreste

UIF bloquea cuentas de constructoras, prestamistas y empresas ecuestres por lavar dinero para el Cartel del Noreste

octubre 13, 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 4 personas y 11 empresas de la construcción, servicios financieros y ecuestre por ser una red de lavado de dinero del Cartel del Noreste, liderado por la familia Treviño Morales que fundaron Los Zetas.

“Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó, entre algunos de los sujetos, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según la dependencia al mando de Edgar Amador Zamora, los movimientos más relevantes de las empresas y personas eran movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.

La investigación en contra del Cartel del Noreste es parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, las cuales se hacen de la mano de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La OFAC designó a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales) presuntamente vinculados

con una red financiera del Cartel del Noreste.

“El análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre” , señaló la SHCP.

Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.

¿En dónde y por quién está operado el Cartel del Noreste?

El Departamento del Tesoro relaciona al Cartel del Noreste con Los Zetas, una organización de la que surgió en años recientes.

El grupo criminal y terrorista, como lo señala el gobierno de Estados Unidos, mantiene una fuerte presencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas.

El liderazgo del Cartel del Noreste ha permanecido en manos de la familia Treviño Morales desde la creación del grupo.

Tras la captura de Miguel Treviño Morales, alias Z40, en 2013, y de Omar Treviño Morales, alias Z42, en 2015, Juan Francisco Treviño Chávez, alias “El Kiko”, asumió el control de la organización en Nuevo Laredo y formalizó la creación del CDN.

Para 2025, la figura más visible del CDN era Juanito Treviño. Aunque mantiene el control multigeneracional de la familia sobre la organización, suele ser descrito como el último de los Treviño con capacidad para liderar el grupo, debido al reducido número de familiares que permanecen activos dentro de la estructura criminal.

Sin embargo, fiscales estadounidenses han señalado que Z40 y Z42 continuaron emitiendo órdenes al CDN y a la Tropa del Infierno desde una prisión mexicana antes de ser transferidos a custodia de Estados Unidos.

La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Estas acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene una coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano y fortalecer las acciones para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.