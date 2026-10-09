Convocan al Concurso Nacional de Platería 2026: premiarán al mejor talento orfebre del país

octubre 9, 2026

Con el objetivo de salvaguardar, reconocer y difundir la tradición orfebre de México, el Gobierno de Guerrero, mediante la Secretaría de Cultura local y en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), presentó la convocatoria oficial para el 89° Concurso Nacional de Platería 2026.

⇒ La iniciativa busca fortalecer la identidad cultural mexicana y guerrerense, impulsando la preservación de las técnicas ancestrales de moldeado de plata y abriendo espacio a nuevas propuestas de diseño que incorporen referentes técnicos y culturales de los pueblos originarios del país.

La titular de la Secretaría de Cultura estatal, Aída Melina Martínez Rebolledo, destacó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mantiene el respaldo continuo a la comunidad creadora. El certamen está abierto a maestras y maestros plateros mayores de edad de toda la República Mexicana.

Las obras inscritas podrán competir en cuatro categorías principales:

Joyería

Orfebrería

Escultura

Nuevas Tendencias

Además de las categorías estándar, el jurado entregará las reconocidas medallas adicionales Francisco Díaz y Cuetlaxóchitl. Entre los máximos reconocimientos del certamen destacan el Galardón Nacional, el Galardón Gobierno del Estado de Guerrero y el prestigioso Galardón William Spratling, acompañados de premios en efectivo para el primero, segundo y tercer lugar de cada modalidad.

La entrega y recepción de las piezas participantes se realizará en las instalaciones del emblemático Centro Cultural Taxco “Casa Borda”, ubicado en la Plaza Borda número 1, en el Centro Histórico de Taxco de Alarcón. Los horarios de atención para las y los artesanos serán:

Viernes 20 de noviembre: de 16:00 a 19:00 horas.

Sábado 21 de noviembre: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Las personas interesadas en revisar los lineamientos técnicos y las bases generales pueden consultar el sitio web oficial del Gobierno de Guerrero, o bien solicitar información directa vía WhatsApp al número 744 182 9404 y al correo electrónico concursonacionaldeplateria2026@hotmail.com.