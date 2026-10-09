Encapuchados irrumpen en escuela de CDMX y hieren a un profesor

Encapuchados irrumpen en escuela de CDMX y hieren a un profesor

octubre 9, 2026

Un profesor resultó herido durante la irrupción de encapuchados en el Colegio de Bachilleres 6, en Iztapalapa, Ciudad de México, donde detonaron petardos y causaron destrozos.

Los hechos ocurrieron este viernes 9 de octubre, cuando varios jóvenes con pasamontañas ingresaron al plantel Vicente Guerrero y comenzaron a realizar actos vandálicos.

Un video difundido en redes sociales por una alumna muestra a decenas de estudiantes caminando hacia la salida mientras se escuchan múltiples explosiones en las instalaciones.

“Están rompiendo todo”, expresó durante la grabación, que documentó momentos de tensión mientras los alumnos abandonaban las instalaciones educativas ante los estallidos.

Según los primeros reportes, los agresores presuntamente buscaban atacar a un profesor señalado de acoso sexual, aunque las autoridades no han confirmado esta versión.

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Se presume que el docente resultó gravemente herido al ser alcanzado por uno de los petardos. Por su parte, paramédicos lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Tras los hechos, el plantel educativo fue desalojado y quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, mientras se atendía la emergencia.

Más tarde, el Colegio de Bachilleres 6 anunció en redes sociales la suspensión de clases del turno vespertino; los responsables huyeron del lugar tras causar los destrozos.