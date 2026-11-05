Línea B del Metro podría reanudar servicio a las 18:00 horas

noviembre 4, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El servicio completo de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro podría restablecerse alrededor de las 18:00 horas de este miércoles, luego de que personal especializado avanzara en la reparación del cableado eléctrico dañado por un incendio en las inmediaciones de las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que todavía faltaban dos empalmes para concluir los trabajos de rehabilitación de la infraestructura eléctrica, por lo que estimó que las labores podrían quedar terminadas en aproximadamente un par de horas.

El funcionario señaló que, pese a las complicaciones técnicas, la meta institucional es recuperar la operación de toda la Línea B antes de las 18:30 horas, aunque la reanudación dependerá de que concluyan las reparaciones y las pruebas necesarias para garantizar la seguridad de los trenes.

De acuerdo con Rubalcava, el incendio provocó daños en varios cables, entre ellos los de fibra óptica, que transmiten información para la conducción de los trenes, así como los correspondientes a los sistemas de tracción y frenado.

Explicó que cada uno de estos componentes requiere una intervención individualizada, debido a que forman parte de los sistemas que permiten la circulación segura de las unidades y el funcionamiento de los equipos de señalización y pilotaje automático.

Por su parte, el STC informó que trabajadores de la Dirección de Instalaciones Fijas y especialistas en sistemas eléctricos de alta y baja tensión participan en las maniobras, con apoyo de personal sindicalizado y refuerzos para acelerar la recuperación del servicio.

Once estaciones continúan sin servicio

La suspensión afecta el tramo comprendido entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca, por lo que permanecen sin circulación de trenes las siguientes 11 estaciones:

Deportivo Oceanía.

Bosque de Aragón.

Villa de Aragón.

Nezahualcóyotl.

Impulsora.

Río de los Remedios.

Múzquiz.

Ecatepec.

Olímpica.

Plaza Aragón.

Ciudad Azteca.

Mientras continúan las reparaciones, la Línea B mantiene operaciones únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos.

Para atender a los pasajeros afectados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece servicio gratuito de apoyo entre Oceanía y Villa de Aragón. En el Estado de México también se cuenta con unidades de transporte y vehículos oficiales para facilitar los traslados.

Incendio dañó infraestructura eléctrica

La contingencia comenzó durante las primeras horas de este miércoles, luego de un incendio registrado en el exterior de las instalaciones del Metro, en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

Los primeros reportes señalaron que el fuego presuntamente se originó por la quema de basura y alcanzó instalaciones eléctricas indispensables para la operación de los trenes.

Ante las afectaciones, las autoridades mantienen los trabajos de reparación y exhortan a los usuarios a considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro para conocer la hora definitiva de reanudación del servicio.