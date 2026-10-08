PC estatal confirma desalojo de personas en la zona centro por olor gas

octubre 8, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La Secretaría de Protección Civil del Estado confirmó que se reportó una fuga de gas en las inmediaciones del Instituto Veracruzano de las Mujeres, ubicado en el centro de la ciudad de Xalapa.



La dependencia señaló que las fuerzas de tarea estatales y municipales atienden el reporte y realizaron la evacuación preventiva de la zona, en la que se ubican comercios, escuelas públicas.

“De manera preventiva se realizó la evacuación preventiva de la zona, sin que se reporten personas lesionadas, y los equipos de PC estatal y municipal, en coordinación con Bomberos, realizan la inspección del lugar”, dice la información.

La mañana de este jueves se reportó la presencia de olor a gas en la zona centro, por lo que se movilizaron cuerpos de auxilio para atender la alarma.

De manera preventiva fueron desalojados los alumnos y alumnas, así como personal académico de la Escuela “Enrique C. Rebsamen”, del Centro de Salud “Gastón Melo” y otros edificios.