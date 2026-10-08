Desalojan escuela Rébsamen y edificios por fuga de gas en Xalapa
octubre 8, 2026
Juan David Castilla
Un operativo de cuerpos de rescate se registró en el centro de la ciudad de Xalapa tras el reporte de un intenso olor a gas Licuado de Petróleo (LP).
Antes de las 11:00 horas de este jueves 8 de octubre, las autoridades comenzaron la evacuación preventiva de la primaria “Enrique C. Rébsamen”, así como de varios edificios públicos y privados en la zona, incluyendo el Palacio Federal y el Centro de Salud “Doctor Gastón Melo”.
Esto se observó sobre las calles Gutiérrez Zamora y Diego Leño, donde los elementos de Tránsito resguardaron la zona para permitir los trabajos a los bomberos de Xalapa.
La principal sospecha de los cuerpos de emergencia es que se trata de una fuga en la instalación subterránea, dado que se percibe un fuerte olor a gas LP en las alcantarillas, sin embargo, continúan las inspecciones correspondientes para determinar dicha situación.
Elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos de Xalapa y Tránsito resguardan el perímetro para evitar riesgos y facilitar las labores de localización.
Los bomberos ingresaron a un estacionamiento público y después a otros inmuebles para tratar de localizar la fuga en la zona.
Las personas evacuadas de comercios y edificios públicos se concentraron en la calle Diego Leño, mientras que los estudiantes de la escuela Rébsamen fueron trasladados al parque Los Berros, donde serían recogidos por sus padres.