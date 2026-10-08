Poder Judicial de Veracruz pide a su personal donar insumos para mujeres con cáncer de mama

Poder Judicial de Veracruz pide a su personal donar insumos para mujeres con cáncer de mama

octubre 8, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. El Poder Judicial del Estado de Veracruz puso en marcha una colecta de insumos oncológicos como parte de la campaña “Octubre Rosa”, con la que busca reunir materiales para apoyar a mujeres que reciben atención en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) “Dr. Miguel Dorantes Mesa”.

La convocatoria fue emitida por el Órgano de Administración Judicial, a través de la Unidad de Género, mediante el Oficio No. 00186/2026, fechado el 11 de septiembre de 2026 y firmado por la presidenta del organismo, Alma Rosa Flores Ceballos.

La lista de donativos solicitados incluye insumos utilizados en procedimientos y tratamientos contra el cáncer, como material para biopsias, agujas, catéteres y puertos para quimioterapia, además de sillones reclinables para pacientes.

También se contempla la donación de prótesis externas de mama, mangas de compresión para pacientes con linfedema, pelucas, turbantes oncológicos y cremas para después de radioterapia, así como diversos materiales médicos básicos.

Los donativos se recibirán hasta el 16 de octubre, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, en la planta baja del edificio “A” de la Ciudad Judicial de Xalapa.

La campaña se realiza en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, y contempla apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad que enfrentan esta enfermedad.