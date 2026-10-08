Archivos de Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje suprimidas serán distribuidos entre las instancias correspondientes para su correcto seguimiento: Luis Arturo Santiago Martínez

Archivos de Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje suprimidas serán distribuidos entre las instancias correspondientes para su correcto seguimiento: Luis Arturo Santiago Martínez

octubre 8, 2026

Redacción/Xalapa. El secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico del Estado de Veracruz, Luis Arturo Santiago Martínez, confirmó que fueron suprimidas las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje número 2, 7 y 14, como parte de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.

En entrevista para En Contacto, explicó que las juntas se ubican en Xalapa, Coatzacoalcos y Tuxpan, respectivamente.

Precisó que los expedientes que actualmente se encuentran en estas juntas serán distribuidos entre las instancias correspondientes, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguimiento de los procesos laborales.