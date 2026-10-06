Detienen a “El Tanque”, presunto operador del CJNG en cuatro estados

octubre 6, 2026

Es responsable de ordenar homicidios, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas en los estados que controlaba

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La estrategia federal contra las estructuras criminales sumó un golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado por autoridades como presunto operador regional de esa organización delictiva y señalado por su probable participación en diversos delitos, entre ellos homicidio, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura ocurrió el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, como resultado de una operación coordinada entre fuerzas federales.

De acuerdo con el funcionario, “El Tanque” mantenía actividades presuntamente vinculadas con el CJNG en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, lo que lo colocaba como un operador con presencia en distintas regiones del país.

La detención fue ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y labores de investigación realizadas por agentes de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades establecieron sus movimientos hasta ubicarlo en Zapopan, donde finalmente fue detenido en flagrancia. Durante el operativo fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas cantidades de droga.

Uno de los principales elementos que rodean al detenido es su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano ocurrido en Jalisco en 2015, hecho en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la entonces Policía Federal.

Las investigaciones también lo relacionan con actividades criminales que incluyen homicidios, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad, robo de hidrocarburos, operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas.

A ello se suma un antecedente internacional. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Iván “N” por sus presuntos vínculos con el CJNG y lo identificó como integrante del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, considerado líder de esa organización.

García Harfuch señaló que, debido a estos antecedentes, existió intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como parte de las labores de inteligencia que contribuyeron a ubicar al presunto delincuente.

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

El secretario de Seguridad destacó la participación conjunta del Ejército Mexicano, la SSPC, la Guardia Nacional, el CNI y la FGR, así como la colaboración de los gobiernos de Jalisco y Veracruz.

El operativo, subrayó García Harfuch, forma parte de las acciones de inteligencia, investigación y coordinación que impulsa el gobierno federal para desarticular estructuras criminales y reducir los niveles de violencia, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para las familias mexicanas.