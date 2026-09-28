Carreteras y puentes dañados por la lluvias de octubre pasado se concluirán en el primer trimestre del 2027

Carreteras y puentes dañados por la lluvias de octubre pasado se concluirán en el primer trimestre del 2027

septiembre 27, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Las obras de infraestructura, carreteras y puentes que fueron afectados con el torrencial lluvioso de octubre del 2025 en la zona norte del estado de Veracruz se concluirá en el primer trimestre del 2027, informó el director del Centro Veracruz de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Luis Manuel Pimentel Miranda.

El funcionario federal señaló que derivado de las afectaciones por la contingencia natural se aumentó en 9 mil millones de pesos el presupuesto original para este ejercicio fiscal.

“Estamos atendiendo 36 caminos y 18 puentes, de estos tres se declararon desiertos en la licitación, se están volviendo a licitar y esta semana ya se entregan las propuestas y esperamos que podamos fallar”.

Resaltó que estos tres puentes son continuos y ubicados en la zona de El Higo, mismos que se han complicado por la complejidad para llevar maquinaria, equipo y material hasta la región por la orografía.

Las obras que se realizan en 14 municipios de la zona norte, tienen un avance del 40 por ciento en caminos y en infraestructura del 25 por ciento.

Finalmente, reiteró que se estima concluir la totalidad de las obras en el primer trimestre del 2027 e informó que actualmente se tienen ya dos caminos concluidos.