Morena anunciará este lunes a sus precandidatos a siete gubernaturas restantes

septiembre 27, 2026

Por la mañana, Ariadna Montiel lo dejó entrever

Este mismo lunes darían “semáforo verde” para la elección a precandidatos a diputados, federales, locales y presidentes municipales

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), llevará a cabo este lunes, a las 10:00 horas, la designación de sus precandidatos a las gubernaturas de las siete entidades que faltaban, de acuerdo con información difundida tras una consulta realizada esta mañana a su dirigente nacional, Ariadna Montiel.

Las entidades contempladas en esta definición son San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

El anuncio, forma parte del proceso interno de Morena rumbo a los próximos comicios estatales de 2027, en los que se definirán las candidaturas para las gubernaturas correspondientes.

Consultada al respecto a su llegada al Zócalo de la Ciudad de México donde asistió al mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, Montiel Reyes, solo sonrió como respuesta al cuestionamiento.

También sonrió al consultarle si este lunes también se dará inicio al proceso para designar a los precandidatos a diputados federales, locales y a presidentes municipales o alcaldes en el caso de la Ciudad de México.