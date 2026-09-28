Amplían semana de vacunación, se han aplicado casi 8 mil dosis contra el sarampión: Daniela Griego

Amplían semana de vacunación, se han aplicado casi 8 mil dosis contra el sarampión: Daniela Griego

septiembre 27, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La presidenta municipal de Xalapa, Daniela Griego Ceballos informó que se amplió la campaña intensiva de vacunación contra el sarampión una semana más.

En entrevista, la Edil xalapeña indicó que hasta el momento se han aplicado alrededor de 8 mil dosis contra este padecimiento, pero se estima terminar con las 10 mil disponibles.

El biológico se ha dispersado en los módulos de vacunación que se instalaron en diversos puntos de la ciudad capital, así como en sus congregaciones para la atención de la población, tras el brote de sarampión que se registró en el Centro Estatal de Cancerología.

La Jornada Intensiva de Vacunación contra el Sarampión se hizo del 17 al 24 de septiembre, se decidió extenderla hasta acabar las dosis que son alrededor de 10 mil.

“Al jueves se habían aplicado más de 8 mil dosis de la vacuna contra el sarampión, traemos alrededor de 15, 16 módulos, van cambiando. Unos son de la Secretaría de Salud, los Centros de Salud y los hospitales que son módulos fijos”.

Griego Ceballos refirió que se ha tenido una buena respuesta de parte de la población, por lo que el avance ha sido positivo.

Destacó que el Ayuntamiento de Xalapa apoyó a las autoridades sanitarias con mobiliario, personal y transporte, así como con lo que se solicite por parte de la Secretaría de Salud.

Finalmente, la Alcaldesa de Xalapa señaló que a los módulos se ha presentado un mayor número de menores de edad y adultos mayores.