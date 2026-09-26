Aleks Syntek registra aumento del 630% en reproducciones

septiembre 26, 2026

Aleks Syntek volvió a colocarse en el centro de la conversación digital y el impacto también llegó a sus plataformas musicales. Después de varias semanas de viralidad en redes sociales, el cantante registró un importante aumento en el consumo de sus canciones en Spotify.

De acuerdo con datos de Chartmetric y SpotifyTracked, plataformas independientes que monitorean métricas musicales, la audiencia diaria del intérprete aumentó 630 por ciento durante la ola de viralidad. Además, su perfil superó los 6.8 millones de oyentes mensuales.

El mayor repunte se registró el 22 de septiembre, cuando “Duele el Amor”, canción que interpreta junto a Ana Torroja, alcanzó aproximadamente 951 mil reproducciones en un solo día en Spotify México.

Polémica lo regresa a popularidad

El crecimiento en las plataformas ocurrió después de una serie de situaciones que mantuvieron al músico entre los temas más comentados en redes sociales.

La conversación aumentó tras su presentación del 15 de septiembre, donde protagonizó discusiones con parte del público y recibió críticas por algunos de sus comentarios. Los videos del espectáculo comenzaron a circular ampliamente y generaron memes y debates.

A esto se sumaron otras publicaciones virales, entre ellas una en la que apareció sin su característica prótesis capilar para anunciar la subasta de su peluquín. En medio de esta exposición, también se dio a conocer la cancelación de un concierto que tenía programado para el 25 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México.

El repunte no se limitó a “Duele el Amor”. Entre las canciones más escuchadas de su catálogo aparecen “Corazones Invencibles”, con más de 130 millones de reproducciones; “Sexo, Pudor y Lágrimas”, con más de 129 millones; “Intocable”, con más de 114 millones, y “Por Volverte a Ver”, con más de 71 millones.